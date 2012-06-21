У Сумському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка з нагоди 140-річчя від дня народження відомого археолога, мистецтвознавця, музеєзнавця, охоронця пам’яток культури і архітектури Миколи Макаренка, ім’я якого входить до плеяди науковців, репресованих у 30-их роках минулого століття.
Він народився у селі Москалівка Роменського району на Сумщині, де й розпочав свою масштабну науково-дослідницьку роботу. Зокрема, відкрив пам’ятки роменської археологічної культури, брав участь в організації Роменського краєзнавчого музею, зробивши вагомий внесок у розвиток загальноукраїнської науки.
За словами директора Сумського краєзнавчого музею заслуженого працівника культури Владислава Терентьєва, на виставці представлені унікальні речі з фондів закладу. Серед них – два малюнки вченого із зображенням Оксютинських скіфських курганів, путівник по Ермітажу, складений ним у 1916-му році, книги з особистої бібліотеки тощо.
Частину експонатів і їх копій передали Сумський обласний художній музей імені Н. Онацького та Державний історико-культурний заповідник «Посулля», тож виставка дає доволі повне уявлення про життєвий і творчий шлях славетного земляка.