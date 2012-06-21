Помітною подією в житті Вінниччини став вихід книжки «Україна в огні», до якої ввійшли твори як відомих вінницьких письменників, так і юних поетів. У числі її авторів і двоє бійців АТО. Так, у збірці представлено поетичну добірку Влада Сорда з 93-ї окремої механізованої бригади. А Сергій Деркач із батальйону «Айдар» написав нотатки про солдатські будні на передовій та вірші. Як зазначила перший заступник голови обласної ради Людмила Щербаківська, новітню історію України найкраще вивчати саме за поетичними та прозовими творами наших сучасників — очевидців Майдану, Революції гідності, учасників антитерористичної операції на сході країни. Збірку «Україна в огні» надруковано за сприяння обласної державної адміністрації та обласної ради в серії «Бібліотечка журналу «Вінницький край». Презентація видання відбулася в приміщенні облдержадміністрації за участі воїнів АТО, волонтерів, родичів загиблих героїв.
До книжки внесено «Кривавий літопис»: списки вінничан-учасників антитерористичної операції, які загинули, захищаючи цілісність держави на сході України. Присутні на заході вшанували пам’ять про загиблих бійців хвилиною мовчання.