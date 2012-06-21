У патріотизму немає посвідчень і довідок. Це поклик серця, наказ громадянської свідомості. Тисячі жителів Хмельниччини з початком бойових дій на сході країни, не чекаючи повістки з військкомату, поїхали у пекло передової. Герої-добровольці не можуть залишитися поза державними і регіональними програмами, які забезпечують соціальний, правовий захист учасників АТО, переконані на Хмельниччині. Тож у вересні 2017 року на 15-й сесії Хмельницької облради було прийнято рішення визнати на регіональному рівні вояків військових добровольчих формувань учасниками АТО. А 27 листопада спеціальна комісія провела перше установче засідання.

Насамперед реабілітація

— Для отримання статусу добробатівцеві слід подати до комісії встановлений положенням перелік документів, зокрема накази керівництва про бойові завдання, підтверджувальні фото й свідчення побратимів і протягом 10 робочих днів після їх розгляду отримати посвідчення бійця — добровольця АТО у Хмельницькій області, — пояснив заступник голови облради Валерій Лесков.

На його робочому столі вже кілька тек з особовими справами вояків, котрі брали участь у бойових діях у складі добровольчих військових формувань. Триває робота зі встановлення їхнього статусу.

— Там, на передовій, ми однаково стояли на захисті країни, тож усіх учасників АТО слід прирівняти у правах щодо соціального захисту і пільг, — наголошує Валерій Лесков, який сам як військовий пенсіонер добровільно мобілізувався в ЗСУ й рік воював на передовій. Ставши по поверненні депутатом, заступником голови облради, він покладає сили на захист інтересів усіх атовців, незалежно від формування, в якому воював.

Діалог місцевої влади Хмельниччини з учасниками бойових дій триває постійно, і це дає змогу оперативно реагувати на проблеми, що виникають у вояків після повернення до цивільного життя. За даними Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків, на 1 січня 2017 року на Хмельниччині був 8951 учасник бойових дій, які брали участь в АТО. Більшості з них насамперед потрібна медична і психологічна реабілітація. У лікувально-профілактичних закладах на обліку 5006 демобілізованих військових. Координує роботу обласний госпіталь ветеранів війни, де значно збільшено витрати на ліки й харчування для атовців. При госпіталі добудовують центр реабілітації на 30 ліжок. Кошти на це та закупівлю обладнання надає обласний бюджет. Загалом у місцевих закладах охорони здоров’я створено 245 палат на 458 ліжок. В області також працюють два центри медико-соціальної допомоги, практикують виїзди медичних бригад для надання допомоги за місцем проживання. Також учасників АТО забезпечують зубопротезуванням — тільки з обласного бюджету на це спрямовано понад 740 тисяч гривень.

І працювати, й господарювати

Спілкуючись із захисниками України, мимоволі відзначаю, що вони обов’язок поставили вище за особисті життєві обставини. Майор ЗСУ Віктор Білоцький — батько трьох дітей і дідусь чотирьох онуків, з 2014 року і дотепер служить у зоні АТО. А капітан запасу Олександр Скубиш, який разом з дружиною виховує семеро діток, пройшов Луганськ і Дебальцеве. Багатодітна родина тривалий час мешкала в орендованому житлі. У листопаді їхні родини отримали просторі помешкання в обласному центрі.

— Ми вже бачили нашу нову квартиру. Там ще багато роботи, але вона надзвичайно гарна: панорамний балкон, великі вікна, світла й велика, — сказала дружина Віктора Білоцького Ірина, котра прийшла отримати ключі від нової оселі до Хмельницької міськради із сином та онучкою. Ірина Миколаївна розповіла, що, крім неї й чоловіка, в одній квартирі мешкає син, дві доньки й четверо внуків.

У міському бюджеті Хмельницького передбачено 7 мільйонів гривень на будівництво багатоквартирного будинку для учасників АТО. Область також отримала субвенцію 5,8 мільйона гривень на компенсацію за отримане житло насамперед для сімей загиблих та інвалідів 1—2 груп внаслідок поранень в зоні АТО.

У «добробатівця» Ярослава ще попереду процедура отримання статусу учасника АТО на регіональному рівні. На війну він пішов, як мовиться, просто з Майдану. Повернувшись, налагоджував життя вдома, на Старокостянтинівщині. Як і більшість його побратимів-націоналістів, більше схильний віддавати країні, ніж отримувати, і про можливі пільги як для учасника АТО говорить неохоче. Але щиро прагне бути господарем на своїй землі. У планах — ведення особистого селянського господарства. Те, до чого звик як житель села. Саме статус учасника бойових дій дасть змогу його молодій родині отримати земельну ділянку для здійснення задуманого.

На Хмельниччині звернення учасників АТО землевпорядна служба розглядає першочергово, і область упевнено входить у трійку лідерів у країні з надання землі тим, хто її захищає. Уже 11 881 військовослужбовець отримав дозвіл на розроблення землевпорядної документації на землі загальною площею понад 18 622 гектари. Найбільшу кількість наділів — 9663 — буде використано для ведення ОСГ, ще на 2218 ділянках учорашні військові зможуть займатись індивідуальним садівництвом.

Сприяють соціальній адаптації захисників України і центри зайнятості Хмельниччини. Їхніми послугами скористалися 2147 демобілізованих військовослужбовців — учасників АТО.

Також депутати Хмельницької міської ради вирішили заснувати почесну відзнаку міського голови «Воля та мужність», якою нагороджуватимуть героїв неоголошеної війни. Від початку року медаль отримали 40 жителів обласного центру, які захищали суверенітет України.

Руслана ПОДОЛЬСЬКА

для «Урядового кур’єра»