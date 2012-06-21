Учасники добровольчих батальйонів із Рівненщини отримають статус ветеранів війни: таке рішення прийняла обласна рада.
— Несправедливо, що ті, хто добровільно став на захист України в 2014—2015 роках, не мають відповідного статусу, — каже голова обласної ради Микола Драганчук. — Тому більшість колег-депутатів підтримали рішення, яке є радше моральним визнанням їхніх заслуг перед Батьківщиною. Щоправда, статус діятиме лише на території області: щоб отримати всі пільги, передбачені Законом «Про статус ветеранів війни», необхідне рішення на загальнодержавному рівні. Рівненщина робитиме все можливе, аби участь добровольців у війні була визнаною.
Документи, які надають претенденти, прискіпливо перевіряє комісія: окрім особистих даних, передбачені й письмові свідчення керівника добровольчого батальйону та щонайменше двох свідків.