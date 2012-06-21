Протягом дня в більшості областей температура повітря підвищиться до +25... +30°С, в східній частині і в районі Карпат +22... +27°С. Вночі очікують +13... +20°С тепла.
Про це повідомляє Гідрометцентр.
«Дощі на Заході більше йтимуть на Львівщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській областях. На Півночі – в Чернігівській і Сумській областях. На Сході –в Луганській та Донецькій. У Центрі – у Вінницькій, Черкаській областях. На Півдні – ввечері в Одеській, Запорізькій областях», – зазначає синоптик Наталка Діденко.
У Києві буде температура до +28... +30°С. Без опадів.
21 червня Україну перетне дощовий фронт, який послабить спеку.