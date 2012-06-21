Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Проконсультуватися з лікарем з приводу назрілих проблем зі здоровʼям, як відомо, можна в онлайн-сервісі «Doc.ua», який працює вже кілька років. Жителі Черкащини користуються такою нагодою. Однак місцева влада вирішила розширити співпрацю у плані боротьби з коронавірусною інфекцією. Облдержадміністрація та онлайн-сервіс «Doc.ua» підписали меморандум про співпрацю з метою посилення боротьби з пандемією.
Згідно з цим документом «Doc.ua» безплатно доставлятиме замовникам медикаменти через Укрпошту, забезпечить онлайн-запис до лікарів та консультування з питань симптоматики захворювання на COVID-19. Якщо ж виникне потреба особистого прийому лікарем, сервіс допоможе в транспортуванні пацієнта чи виїзду медика до хворого.
Такі послуги, як розповів заступник голови облдержадміністрації Роман Карманнік, особливо необхідні найбільш вразливим верствам населення, зокрема пенсіонерам.