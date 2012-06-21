За п’ять місяців 2017 року експорт вітчизняної аграрної продукції досяг 7,513 мільярда доларів. Тож цей показник зріс майже на 1,795 мільярда порівняно з торішнім аналогічним періодом. Частка експорту продукції аграрного сектору в загальному обсязі зовнішньої торгівлі становить 80,4%. Ключовими експортними товарними групами залишаються зернові культури — 38,1% загального аграрного експорту, олія — 27,4% та насіння олійних культур — 8,6%.
«Зростання аграрного експорту на 1,795 мільярда доларів — чудовий результат роботи наших експортерів. Одним з найпопулярніших товарів серед іноземних покупців залишається українська олія — продукт з доданою вартістю, а не просто сировина. Це вагомий імпульс для подальшої роботи з диверсифікації національного експорту й збільшення частки переробленої продукції у структурі нашої агроторгівлі», — прокоментувала заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева.
Країни Азії (41,1%), Європейського Союзу (30%) та Африки (19,3%) залишаються ключовими партнерами в регіональній структурі українського експорту, повідомляє прес-служба відомства. До топ-5 головних країн-імпортерів української аграрної продукції за означений період увійшли такі: Індія — 919,9 мільйона доларів, Єгипет — 825,9 мільйона, Іспанія — 459,6 мільйона, Нідерланди — 441,3 мільйона, Туреччина — 426,1 мільйона доларів.
Десятка товарів-лідерів розташувалася так: соняшникова олія, кукурудза, соя, цукор, м’ясо та субпродукти свійської птиці, ячмінь, соєва олія, шоколад, мед, овочі, бобові. Обсяги експорту продукції рослинництва зросли на 1,646 мільярда доларів, а тваринного походження — на 458,7 мільйона доларів.