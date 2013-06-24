Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у міністерській конференції «Ширший, сильніший Союз — підготовка ЄС до розширення та країн-кандидатів до вступу», що відбулася у Берліні за участі міністрів закордонних справ держав-членів та кандидатів на вступ до ЄС.

Розширення — єдиний спосіб для ЄС стати сильнішим, і вступ України забезпечить переваги, а не стане тягарем для Євросоюзу, заявив він. Глава МЗС наголосив, що Україна докладає значних зусиль і досягає відчутних результатів у реформуванні країни. Реформи життєво важливі для українського суспільства, вони роблять державу сильнішою та витривалішою. «Вступ України до Євросоюзу означатиме зміцнення безпеки Європи, а не її послаблення. Україна стане доданою вартістю, а не тягарем для ЄС. Агресія росії проти України показала, що ЄС може бути сильним і діяти рішуче, однак реформування ЄС не має демотивувати нові країни-члени чи відтерміновувати їх вступ», — заявив глава МЗС України.

За словами Дмитра Кулеби, процес розширення не повинен стати заручником внутрішніх реформ ЄС. Внутрішнє реформування блоку та виборчі процеси в окремих країнах не мають вплинути на динаміку переговорів про вступ нових держав-членів, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«Українці нині найбільш оптимістично налаштовані щодо європейського проєкту як такого, вони віддані європейським цінностям та принципам. Не можна втратити цей історичний момент та безпрецедентний рівень підтримки. Треба використати такий потенціал, щоб принести більше позитивних змін до ЄС», — зазначив Дмитро Кулеба. Глава МЗС України наголосив, що першими, хто виграє від розширення, будуть самі громадяни ЄС, оскільки це означатиме посилення спроможностей спільного ринку, прав людини та верховенства права та зробить ЄС сильнішим гравцем на світовій арені.