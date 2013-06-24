З серпня 2023 року Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) ініціювали спільний проект, щоб об'єднати зусилля для надання українським громадянам грошової допомоги від міжнародних гуманітарних організацій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відтоді українці з найвразливіших категорій, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, мають низькі доходи та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій, мали змогу отримувати додаткову фінансову підтримку.

Повідомляємо, що за підтримки ВПП ООН, додаткові виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію, та людей з інвалідністю продовжено ще на 2 місяці - до кінця липня.

Завдяки цій програмі понад 315 тисяч українців отримують близько 216 мільйонів гривень щомісяця. Загалом, з початку дії проекту, ВПП ООН надало допомоги вразливим українцям на понад 5 млрд гривень.

Розмір допомоги – це різниця між пенсією (або соціальною виплатою), яку вже має людина, та 3250 грн. Тобто, якщо соціальна виплата становить, приміром, 2 700 гривень, – людина отримує від ВПП ООН ще 550 гривень додаткової допомоги.

Отримувачам допомоги додатково нікуди звертатися не потрібно. Вона буде виплачена тим же способом, яким людина вже отримує пенсію або соціальні виплати (на банківську карту або через Укрпошту).