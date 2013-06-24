Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі- Фонд) 22 липня 2023 року уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНС БАНК» (далі – АТ «СЕНС БАНК» або Банк), згідно з яким Банк переходить у власність держави. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначений крок сприятиме захисту інтересів вкладників Банку і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні.

Нагадаємо, 20 липня 2023 року Правління Національного банку України прийняло рішення про виведення з ринку системно важливого банку АТ «СЕНС БАНК», відповідно до якого Виконавча дирекція Фонду прийняла рішення про запровадження в банку тимчасової адміністрації.

Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією НБУ прийнявши Постанову «Про участь держави у виведенні системно важливого банку з ринку», та визначив Міністерство фінансів України органом управління корпоративними правами за акціями АТ «СЕНС БАНК», що належать державі.

Відповідно до вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фондом призначено керівників Банку. Відповідні кандидатури за поданням Міністерства фінансів України були погоджені на посади Національним банком України і вони приступають до виконання своїх обов’язків з моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації.

Головою правління АТ «СЕНС БАНК» визначено Кузьміна Дмитра Миколайовича.

Довідково

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2023 р. № 739 «Про участь держави у виведенні системно важливого банку з ринку» прийнята на виконання Закону України від 29.05.2023 р. № 3111-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану», «Про банки і банківську діяльність» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану» (далі – Закон) встановлює особливу процедуру виведення з ринку системно важливого банку, до якого або власника істотної участі у якому застосовано, у тому числі до набрання чинності цим Законом, санкції іноземними державами (крім держав, що здійснили/здійснюють збройну агресію проти України в значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосовано санкцію (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», що становить (становлять) загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи через позбавлення/обмеження права особи, до якої застосовано санкцію (санкції), розпоряджатися активами

Закон передбачає надання можливості державі в особі Міністерства фінансів України брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку, щодо якого Національним банком України прийнято рішення з підстав, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність», що настали під час здійсненої російською федерацією збройної агресії проти України.