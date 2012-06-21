Як повідомила голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз під час публічного звіту про роботу служби торік, держбюджет-2019 не виконано, оскільки до загального і спеціального фонду надійшло 998,3 мільярда гривень доходів, що становило 96,3% річних планових показників. Порівняно з 2018 роком дохідна частина держбюджету в 2019-му зросла на 70,2 мільярда, або на 7,6%. Зокрема до загального фонду держбюджету торік надійшло 879,8 мільярда гривень, що становило 96,9% річних планових показників і на 5,5% більше від показника за 2018 рік. Місцеві бюджети торік з урахуванням міжбюджетних трансфертів отримали 560,5 мільярда гривень з держбюджету, що становить 98,7% річного планового показника, але на 0,3% нижче від показника 2018-го.
Тетяна Слюз наголосила, що однією з найбільших проблем для Держказначейства залишається заборгованість Пенсійного фонду за позиками на покриття тимчасових касових розривів, яка утворилася у період з 2007-го по 2014 рік, а також у 2019 році, і станом на 1 січня 2020-го становила 49,2 мільярда гривень.
«Тільки торік Держказначейство надало Пенсійному фонду на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних з виплатою пенсій, 118,7 мільярда гривень, з яких фонд погасив заборгованість торік у розмірі 117,6 мільярда. Тож заборгованість Пенсійного фонду за наданими казначейством позиками в 2019-му на початок поточного року становила 1,1 мільярда гривень, а прострочена заборгованість фонду за наданими в 2007—2014 роках позиками досягла 48,1 мільярда. Середньомісячні витрати Пенсійного фонду становлять приблизно 36 мільярдів гривень, тоді як десять років тому вони становили близько дев’яти мільярдів», — цитує УНІАН слова голови Держказначейства.
До слова, бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік становить 448,61 мільярда гривень, з них 146,83 мільярда — дефіцит фонду, який покриватиметься теж за рахунок коштів державного бюджету.
За словами Тетяни Слюз, Держказначейство технічно майже готове до впровадження в країні накопичувальної пенсійної системи, яка передбачає, що кожен громадянин, який працює, може здійснювати платежі на свій персональний пенсійний рахунок, а після досягнення пенсійного віку отримувати додаткові виплати за рахунок зроблених внесків.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробила проєкт закону «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення», яким планували впровадження в Україні пенсійної системи другого рівня. Але документ Верховна Рада попереднього скликання так і не ухвалила.
Солідарна система пенсійного забезпечення, чинна нині в Україні, передбачає, що із зарплати кожної людини, яка офіційно працює, надходять відрахування до Пенсійного фонду, а людині нараховується пенсійний стаж. Пенсійний фонд із цих коштів виплачує пенсії пенсіонерам.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»