Останнього дня весни експерти Світового банку припинили враховувати зміни і починають обробляти дані для щорічного рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business. Країни, що перебувають у першій його десятці, отримують у 50 разів більше прямих іноземних інвестицій, ніж ті, що потрапляють до останньої десятки. У рейтингу Doing Business 2017 Україна посіла 80 місце серед 190 країн. Чого очікувати наприкінці року, фахівці обговорили в урядовому прес-центрі.
Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов розповів, що відомство ініціювало внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів №1406 «Про затвердження плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу «Ведення бізнесу» на 2016 рік».
Doing Business — один з основних рейтингів, на які орієнтуються інвестори, обираючи країну для інвестицій. Цього року ми ініціювали приїзд в Україну місії, що незалежно оцінить проведені реформи, опитавши бізнес та експертів. Торік така комісія не діяла, тому ми недоотримали кілька позицій у рейтингу. Якщо всі зміни буде враховано, це, за нашими оцінками, додасть Україні 10 місць у рейтингу», — розповів фахівець.
Голова Офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук презентував шляхи для поліпшення позицій України. Серед них запровадження адміністративної відповідальності для представників органів влади за відмову ухвалення документа без печатки й полегшення процедури реєстрації власності земельних ділянок.
Поліпшено й доступ до електромереж. Тепер електропередавальна організація зобов’язана сплатити компенсацію споживачеві, якщо перерва в електропостачанні перевищує добу.
Крім того, Мінекономрозвитку ініціювало зміни до Переліку товарів подвійного використання, якими зменшило кількість таких товарів, спростивши роботу імпортерів та експортерів. Очікують, що така реформа поліпшить позицію України за компонентом «Міжнародна торгівля».
«Просування в рейтингу не може бути самоціллю, але він слугує маркером проведення реформ. Мінекономрозвитку разом з Офісом ефективного регулювання розробили план дій підвищення інвестиційної привабливості України. Поліпшення позицій у рейтингу дасть змогу залучити додаткові іноземні інвестиції», — вказав Олексій Гончарук.
Сприятимуть позитивному просуванню України в рейтингу й новації в будівельному секторі.
Відділ новин «Урядового кур’єра»