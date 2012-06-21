Постійний представник Президента України Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич відповів на різного штибу звинувачення російських окупантів, мовляв, що хтось не має права перекривати річку Дніпро і «позбавляти доступу до води з неї».

«З цього приводу можна сказати наступне, — написав посадовець на своїй сторінці у фейсбуці. — Річка Дніпро вільно тече територією України, Білорусі та Росії. Ніхто не перекривав її русло чи доступ до її води для людей, що проживають на території, якою протікає Дніпро. Натомість Дніпро не тече територією Криму. Україна перекрила не русло річки Дніпро, а лише штучну технологічну споруду (канал), яка знаходиться на території України під юрисдикцією України і фінансується з державного бюджету України. На це Україна має повне право. Жодна інша держава не має права розпоряджатися каналом, це українська споруда, і тільки Україна може визначати, яким чином її використовувати».

Тому відновлення подачі води Північно-Кримський каналом (а не Дніпром) до Криму можливе лише після деокупації півострова.