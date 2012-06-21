У Краматорську відкрили документальну виставку «Донбас переPROчитання образу», яка спростовує поширені радянські та російські міфи, що територія краю здавна була «ісконно» сусідською.
Із перших років незалежності України російська пропаганда свідомо фальсифікувала історію, поширюючи нісенітниці про те, що Донбас ніколи не був українським. Прикро, але російськомовні регіональні ЗМІ Донеччини, яких тут більшість, також багато років тиражували сусідські ідеологічні небилиці й розповідали про якусь винятковість краю, що буцімто не зовсім український. Чим закінчилися віроломні спроби Кремля створити на території України утопічну «Новоросію», на жаль, жителі Донбасу вже переконалися на власному гіркому досвіді. А виставка у Краматорську дасть змогу всім зайвий раз переконатися у підступному проросійському переписуванні справжньої історії Донеччини й Луганщини. Представлені організаторами проекту зібрані в архівах фотографії, документи, матеріали про конкретні історичні факти тощо пропонують відвідувачам ближче ознайомитися з минулим Донбасу, починаючи із життя тут первісних людей і до подій весни 2014 року, коли на мирну українську землю прийшли спершу російські «туристи», а потім «зелені чоловічки» з інтелектом печерних людей. Під час відкриття виставки представник Інституту національної пам’яті Ігор Каретников розповів присутнім історію Донеччини за минулі 100 років. Науковець звернув увагу на події, які замовчували і не поширювали ЗМІ: повстання та робітничі страйки за радянської влади, національно-визвольний рух 1920-х, діяльність підпільників УПА в роки Другої світової війни.
Заплановано, що після Краматорська документальну виставку передадуть до інших міст Донецької та Луганської областей. Також є намір відкрити її у приміщенні Верховної Ради України.