Веб-сайт про агресивні дії Росії щодо України презентував Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. На своїй сторінці у Twitter він зазначив, що на цьому ресурсі протидію російській агресії в Україні викладено хронологічно за останні п’ять років: від анексії Криму та початку збройної агресії на сході України навесні 2014 року до захоплення українських кораблів поблизу Керченської протоки.
«П’ять років потому Росія озброює, навчає, керує й воює на боці антиурядових сил на сході України, неправдиво наполягаючи, що вона буцімто не є стороною конфлікту», — наголошують автори ресурсу. Цей сайт — інноваційна спроба використати знімки із супутників, карти й статистику, щоб деталізувати наслідки російської агресії на території нашої держави. Автори наводять приклади збитків від неї для громадян України та її економіки.
Російські ЗМІ також повідомили про новий веб-ресурс у притаманній їм манері маніпуляцій і брехні, назвавши агресію «уявною», а її наслідки «надуманими».