У долині річки Караєць поблизу с. Снітків Мурованокуриловецького району, що на Вінниччині, розцвіла унікальна долина ірисів. Про це повідомив сільський голова с. Снітків Віктор Ольшевський.

«Ми цьогоріч вже й не сподівалися, що долина ірисів зацвіте, бо вона розташована у пониззі й дуже постраждала від травневих заморозків. Але природа взяла своє і рослини відновилися. Та ще й дощі пройшли, рівень води у річці та на болоті піднявся. Цвіту відчутно менше, але все одно долина виглядає чудово можна їхати милуватися, днів із десять в запасі є», зауважив пан Ольшевський.

Ботанічний заказник місцевого значення «Долина ірисів» розташовано за сто кілометрів від Вінниці. Тут на заболоченій ділянці площею 13,7 га росте найбільша в області популяція півників болотних, занесених до «Загального переліку рідкісних та зникаючих видів судинних рослин і тварин Вінницької області, які потребують охорони».

Жовті болотні іриси тут квітнуть наприкінці травня початку червня. Доступ на територію долини ірисів безкоштовний. 

Укрінформ