У долині річки Караєць поблизу с. Снітків Мурованокуриловецького району, що на Вінниччині, розцвіла унікальна долина ірисів. Про це повідомив сільський голова с. Снітків Віктор Ольшевський.
«Ми цьогоріч вже й не сподівалися, що долина ірисів зацвіте, бо вона розташована у пониззі й дуже постраждала від травневих заморозків. Але природа взяла своє і рослини відновилися. Та ще й дощі пройшли, рівень води у річці та на болоті піднявся. Цвіту відчутно менше, але все одно долина виглядає чудово — можна їхати милуватися, —днів із десять в запасі є», —зауважив пан Ольшевський.
Ботанічний заказник місцевого значення «Долина ірисів» розташовано за сто кілометрів від Вінниці. Тут на заболоченій ділянці площею
Жовті болотні іриси тут квітнуть наприкінці травня —початку червня. Доступ на територію долини ірисів безкоштовний.