1 окремий штурмовий батальйон імені Дмитра Коцюбайло "Вовки Да Вінчі" захищає нашу землю та громадян з 2014 року. Щоб ефективно виконувати бойові завдання та максимально зберегти особистий склад хлопцям потрібен якісний позашляховик.

Зараз авто перебуває на СТО де проходить всі необхідні трансформації.

Нам потрібно закрити збір якомога швидше щоб машина нарешті потрапила до хлопців.

Три найбільших донатора з України отримають прапори з автографами бійців батальйону, що нагадуватимуть про мужність і відвагу наших героїв.

Три найбільших донатора з інших країн отримають набори марок з підписами від наших бійців, як подяку за вашу підтримку.

Ціль: 250 000.00 ₴

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Номер картки банки 5375 4112 1267 4381

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