Невдовзі у Вінниці розпочне роботу державне підприємство «Електричні системи», яке вироблятиме електрокабельні джгути для автомобілів європейських заводів. Цього року в його цехи планують набрати 700 робітників, а до кінця 2018-го колектив становитиме понад 2 тисячі працівників.
Початок створенню виробництва було покладено в липні цього року. Тоді за участю аташе з питань торгівлі США Мішель Сміт, голови Вінницької облдержадміністрації Валерія Коровія та генерального директора концерну «Укроборонпром» Романа Романова було підписано договір про співпрацю між ДП «Електричні системи» і відомою у світі корпорацією Delphi. Загальна сума інвестицій у проект становить майже 10 мільйонів євро.
«За нашими підрахунками, майже 30% жителів міста і області працюють на так званому сірому ринку. Тому наше прохання до компанії Delphi в переговорному процесі було простим: створити максимальну кількість робочих місць і задекларувати заробітну плату, яка має бути принаймні на 20—30% більшою, ніж у середньому на ринку Вінниці. І це вже дало результат, тому що багато підприємств, почувши про такий рух на ринку праці, автоматично почали піднімати заробітну плату», — зазначив Валерій Коровій.
Як повідомив директор ДП «Електричні системи» Олександр Тіщенко, виробничі потужності нового підприємства розмістили на території ДП «45 експериментальний механічний завод». Уже готова перша черга приміщення. Завершується монтаж і підготовка обладнання до роботи. Понад 200 робітників пройшли тримісячне стажування на подібному підприємстві в Івано-Франківську.
У жовтні в тестовому режимі завод почне виробляти електрокабельну продукцію (кабелі, шнури і джгути) для автомобілів «Мерседес». Роботу буде організовано у три зміни. Їдальня, душові кімнати тощо вже готові. Спочатку продукцію відправлятимуть у Румунію, а звідти вона вже надходитиме на конвеєри Mercedes-Benz.
«Налагодження виробництва — етап системної роботи в межах стратегії розвитку міста «Вінниця-2020». Адже це створення робочих місць та комфортних умов роботи не тільки для жителів міста, а й області», — зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Підприємство планує налагодити підвезення працівників автобусами з довколишніх районів. Середня заробітна плата робітників тут становитиме 6500 гривень.