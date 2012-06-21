Вже вкотре наразі чинний президент США Дональд Трамп говорить про фальсифікації під час президентських виборів, відмовляючись визнати свою поразку.

Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на ABC.

У США через день після того, як Джо Байден та Камала Гарріс оголосили про перемогу на виборах, чинний президент Дональд Трамп та Майк Пенс ще не визнають своєї поразки, незважаючи на те, що всі великі медіа вже про це повідомляють.

«Ми віримо, що ці люди – злодії. Машини (для підрахунку - ред.) у великих містах зіпсовані. Це були вкрадені вибори. Найкращий опитувальник Великої Британії сьогодні вранці написав, що це явно вкрадені вибори, що неможливо уявити, щоб Байден обігнав Обаму (на виборах у 2016 році - ред.) в деяких з цих штатів», – зазначив Трамп в одному з дописів у Твітер.

Голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу приєднався до низки світових лідерів, які вже привітали Джо Байдена з перемогою. Як передає Укрінформ, про це Нетаньягу написав у Твітері.

Як повідомлялося, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден переміг на виборах та стане 46-м президентом США.