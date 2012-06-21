Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Парижу. Планується, що президентське подружжя пробуде у Франції два дні, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Візит американського президента приурочений до національного французького свята Дня взяття Бастилії, відбудеться робоча зустріч лідерів двох країн.
Як пише інформагентство, переговори будуть зосереджені на спільних дипломатичних і військових починаннях, але, за словами представника Єлисейського палацу, «Макрон не ухилятиметься і від більш складних питань». Зокрема йдеться і про вихід США з кліматичної угоди.
Разом з тим помічники Е.Макрона кажуть, що «він не хоче, аби Трамп відчував себе загнаним у кут».
По прибуттю у Париж Д.Трамп вирушив до резиденції посла США, де він перед зустріччю з Е.Макроном пообідає з американськими воєначальниками.