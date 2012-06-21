Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування прийнятих при Бараку Обамі рекомендацій щодо терміну обробки документів в консульствах, що може збільшити термін оформлення віз для в'їзду в США, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Короткий указ, виданий без будь-яких коментарів з боку Білого дому або держдепартаменту, скасовує один з підпунктів указу 2012 року, який був спрямований на прискорення процесу видачі неімміграційних віз, зокрема йстудентських і туристичних, пише видання.
Указ, виданий президентом Б.Обамою, закликав держдепартамент «забезпечити проведення співбесід з 80% заявок на неімміграційні візи протягом трьох тижнів з моменту подачі». Адміністрація Д.Трампа, як зазначається, уже кілька місяців докладає зусилля, спрямовані на зміну низки імміграційних правил і впровадження процесу так званої «особливо ретельної перевірки».
Як пояснив представник Білого дому, внесена поправка «усуває довільну вимогу». «Президент розраховує на ретельну і детальну перевірку заявників на отримання візи, а не на поспішний процес, націлений на дотримання довільно встановлених строків», —заявило джерело.
Адміністрація недавно розширила процедуру перевірки заявників, включивши в неї розгляд акаунтів у соцмережах і додаткової біографічної інформації за останні 15 років: таким чином, тепер співробітник консульства може вимагати від претендента на візу його профіль у Facebook і список всіх країн, відвіданих за вказаний період.
У березні Д.Трамп видав тимчасову заборону на в'їзд в країну для громадян шести країн (Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену) на підставі інтересів національної безпеки. Частина положень цього указу були заблоковані за результатами позову проти уряду, автори яких вважають, що Д.Трамп допустив дискримінацію щодо мусульман, виділивши ці шість країн, більшість населення яких сповідують іслам.
Наразі справа передана до верховного суду США, який обговорює, чи виносити його на розгляд.