Уряди країн, які виступили проти жорстких санкцій щодо Росії, зокрема проти відключення її від SWIFT, зганьбили себе.

Про це написав у Твітері лідер Європейської народної партії, експрезидент Євроради Дональд Туск, передає кореспондент Укрінформу.

«У цій війні все справжнє: божевілля і жорстокість Путіна, українські жертви, бомби, що падають на Київ. Тільки ваші санкції удавані. Ті уряди ЄС, які блокували жорсткі рішення (наприклад, Німеччина, Угорщина, Італія), зганьбили себе»,- написав Туск.

Як повідомлялося, віцепрем’єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у четвер поінформувала, що є країни ЄС, які досі вагаються чи відключати Росію від SWIFT, серед них - Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр.

24 лютого Росія завдала ударів по Україні і почала війну. На всій території України запроваджено воєнний стан.