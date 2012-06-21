Немає Європи без України.
Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск під час виступу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.
Туск підкреслив, що той, хто готовий продати Україну - продає майбутнє Європи.
«Дозвольте нині повторити слова, з якими я колись звернувся до лідерів Європейського союзу. Тільки той, хто солідарний з Україною, має право називатися європейцем. Хто готовий продати Україну – продає майбутнє Європи. Не випадково, що ті політики, які ставлять під сумнів європейську інтеграцію, ставлять під сумнів і цілісність України. Скажи, що думаєш про Україну, і я знатиму, що ти думаєш про Європу», – заявив президент ЄР.