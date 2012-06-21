Побоювання щодо непередбачуваної поведінки президента США Дональда Трампа під час переговорів з російським лідером Володимиром Путіним, що їх висловлювали напередодні саміту в Гельсінкі американські урядовці та журналісти, виправдалися. Так, під час спільної прес-конференції президентів Трамп не дав прямої відповіді на запитання, чи довіряє він американським спецслужбам та їхнім звітам щодо втручання Росії у вибори в США і не захотів засудити кібератаки на сервери Демократичної партії США, імовірно, здійснені російськими спецслужбами.
«Прес-конференція в Гельсінкі була одним з найбільш ганебних виступів американського президента, які пам’ятаю», — написав у Twitter сенатор-республіканець Джон Маккейн. На його думку, Трамп довів, що він «не лише не спроможний, а й не хоче протистояти Путіну. Президент зробив свідомий вибір захищати тирана проти чесних запитань вільної преси і надати Путіну безумовну платформу для поширення пропаганди і брехні для світу», — йдеться в заяві сенатора, оприлюдненій на його сайті.
Деякі інші провідні однопартійці Трампа теж різко його критикують. Так, спікер Палати представників Конгресу США республіканець Пол Раян закликав Трампа визнати, що «Росія — не наш союзник». Раян підкреслив, що не має жодних сумнівів щодо втручання Росії в американські вибори.
Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер написав у Twitter, що «за всю історію нашої країни американці ще ніколи не бачили президента США, який підтримує американського супротивника так, як Дональд Трамп підтримав президента Путіна». Зірка Голлівуду екс-губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер в емоційному відеозвернені до Дональда Трампа у Twitter сказав: «Поруч з Путіним ви стояли як маленький фанат, і я запитував себе, коли ви попросите у нього автограф». Він обурився, що своїми висловлюваннями Трамп фактично піддав сумніву роботу американської розвідки та судової системи. «Ви президент США і не повинні так робити. Що з вами не так?» — запитав актор.