На Донеччині розпочалася підготовка до проведення патріотичної акції, що відбудеться в північній частині області 4—5 липня. Її приурочать до четвертої річниці визволення Слов’янська, Краматорська та інших населених пунктів від проросійських незаконних збройних формувань. Організаторами заходу «Донеччина зустрічає своїх захисників» виступило Міністерство молоді та спорту спільно з департаментом молоді та спорту Донецької ОДА у співпраці з громадською організацією «Союз ветеранів АТО Донбасу» й місцевими патріотичними організаціями.
Акція, спрямована на збільшення кількості зустрічей дітей і молоді з учасниками боїв за визволення Донбасу 2014 року, відбудеться у два етапи. Перший заплановано провести в наметовому містечку, облаштованому на горі Карачун. Тут працюватимуть кілька секторів: волонтерський, спілкування з ветеранами АТО, обміну інформації та відеопоказів, координаційний і навчальний (учасники здобудуть навички надання першої медичної допомоги в екстремальних ситуаціях). Заплановано провести акустичний концерт «Пісні, народжені в АТО».
А на другому етапі заходу учасники побувають у Бахмуті, Костянтинівці, Лимані та Слов’янську, де відвідають місця минулих боїв, вшанують пам’ять загиблих визволителів і зустрінуться з місцевими жителями.