У Маріуполі негода завдала клопоту місцевим комунальникам і пересічним жителям насамперед через налипання мокрого снігу та ожеледицю з поривами вітру 15—20 метрів за секунду. Аби місто остаточно не перетворилося на ковзанку, на вулиці оперативно вийшли спеціальна техніка й комунальники із чималим запасом посипкового матеріалу. Завдяки спільним зусиллями було очищено від снігу та крижаного покриву зупинки громадського транспорту і прибудинкові території.

А через чергові невтішні прогнози синоптиків маріупольці, які самотужки змушені прокладати собі дорогу крізь лід, хоча й іронічно, та дедалі частіше згадують криголам «Капітан Білоусов», який завжди напоготові у морському порту. Торік восени судно після планового ремонту зустріло зимову навігацію.

Єдиний в Україні криголам побудували на судноверфі Фінляндії 1953 року. Його було призначено для Балтійського та Північного морів, де він працював два десятиліття. 1973-го «Капітан Білоусов» вирушив на південне Азовське море. Як згадує капітан судна Василь Чайковський, тоді не бракувало скептиків щодо необхідності тут криголама, але ці настрої швидко зникли, бо мілководний Азов нерідко створює складнощі суднам. Особливо, як кажуть моряки, ділянка води на відстані 15—17 кілометрів від порту.

Узимку «Капітан Білоусов» зазвичай забезпечує прохід караванів суден каналом Вугільної гавані Маріупольського морського торговельного порту й Азовським морем. А востаннє найбільше роботи в корабля та його екіпажу було взимку 2017 року, коли була крига завтовшки 30—40 сантиметрів і майже двометрові снігові тороси. Нині у разі потреби він знову готовий прокладати безпечний шлях для суден, які прямують до українських портів.