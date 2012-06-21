Поліція Донеччини проводить розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження 37 безвісти зниклих неповнолітніх громадян, вісім з яких на теперішній час лишаються неповнолітніми.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив начальник ГУ Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
«Станом на 24.05.2017 поліцією Донеччини проводяться розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження 37 безвісти зниклих неповнолітніх громадян (яким на момент зникнення не виповнилося 18 років), з них 8 — ті, які на теперішній час лишаються неповнолітніми», — зазначив пан Аброськін.
За інформацією очільника поліції області, за період проведення АТО на території Донеччини з 2014 року по теперішній час зареєстровано 1331 повідомлення щодо безвісти зниклих дітей. Так у 2014 році зареєстровано 476 повідомлень; у 2015 — 288; 2016 — 400; 2017 — 167.
«На жаль, і на Донеччині трапляються випадки зникнення дітей. І через непорозуміння з близькими, й через конфлікти з однолітками, звісно, ще й випадки скоєння злочинів проти дітей. Час після зникнення дитини — найстрашніший для їх близьких. В зоні АТО ми приділяємо найбільшу увагу розшуку дітей, адже коли дитина опиняється на вулиці сам на сам, є великий ризик, що вона стане жертвою злочину», — написав пан Аброськін.