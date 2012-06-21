Порядок денний робочої поїздки Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана на Донеччину передбачав відкриття реконструйованого залізничного перегону Комиш-Зоря — Волноваха. З 1 червня він розпочав повноцінно працювати.
Ще рік тому глава уряду доручив збільшити потужності цієї ділянки залізниці та поліпшити залізничне сполучення в регіоні. В перший день літа 2017-го у Прем’єра не виникло сумнівів у тому, що це завдання виконано — модернізований залізничний перегін прийняв перший потяг. Цю подію Володимир Гройсман прокоментував особисто: «Наразі йдеться про збільшення потужності залізничної лінії вдвічі, а відтак — про збільшення потоку товарів. Зараз Укрзалізниця є одним із найсистемніших підприємств країни. Відновлення його потужностей та підвищення якості послуг — це один із головних напрямів розвитку державного холдингу».
Зі свого боку уряд готовий надавати допомогу. Прогрес відзначався фактажем: цього року збільшено обсяг ремонтів локомотивного парку — до 200 одиниць (проти двох десятків за результатами 2015-го), а парк Укрзалізниці мають поповнити близько семи тисяч нових вагонів. «Це тільки початок», — переконаний Володимир Гройсман.
Працівникам залізничного перегону Комиш-Зоря — Волноваха Прем’єр докладно розповідав про урядовий проект пенсійної реформи. Він передбачає осучаснення пенсій вже з 1 жовтня поточного року і переведення цього процесу в автоматичний режим у наступні роки. Слова Володимира Гройсмана цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Цьогорічне осучаснення виплат торкнеться 9 мільйонів пенсіонерів, і воно не буде одноразовим. Уряд після підвищення вдвічі мінімальної заробітної плати переходить до масштабної пенсійної реформи. Ніхто не зможе зупинити підвищення пенсій. Ми закладаємо норму автоматичного перерахунку пенсій».
Вже згодом у маріупольському дитячому будинку змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку «Центр опіки» глава уряду вітав вихованців цього закладу із Днем захисту дітей. Він пояснив, що уряд працює заради дітей: «Ми беремо все, що створено руками наших батьків, і маємо примножити це й передати всім українським дітям, щоби зробити їхнє життя світлим, теплим».
Володимир Гройсман побажав дітям рости щасливими і успішними, а дорослим подякував за теплу атмосферу, яку вдалося створити в дитячому будинку, і за сердечну підтримку маленьких українців у складні хвилини їхнього життя.
Наступним пунктом прем’єрської інспекції став ПрАТ «Азовсталь». Того ж дня Володимир Гройсман відвідав державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт».