У тимчасового окупованому Донецьку представники проросійських незаконних збройних формувань завітали на недавню гордість краю — суперсучасний стадіон «Донбас Арена», який з відомих причин тривалий час не використовується за прямим призначенням. Озброєні візитери взяли під свій контроль центр розподілу гуманітарної допомоги та пункти видачі «гуманітарки», що тут працюють з ініціативи Фонду Ріната Ахметова «Допоможемо».
«Приміщення, інвентар і вся гуманітарна допомога заблоковані, і волонтери штабу не мають доступу до них доступу», — повідомили у фонді. Мешканці обласного центру також розповідають, що бойовики навідалися до готелю «Люкс» у Ботанічному саду — головної резиденції Ріната Ахметова, а також прийшли до офісів всіх підприємств олігарха у Донецьку.
Як відомо, у відповідь на блокаду перевезення вантажів на лінії розмежування лідери самопроголошеної «ДНР» попередили про початок з 1 березня «націоналізації» та введення «тимчасових адміністрацій» на українських підприємствах на підконтрольній їм території.