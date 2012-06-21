Ветеран АТО Артем Бутов став одним з найперших учасників сміливого й водночас перспективного проекту «Український донецький куркуль», ініційованого керівництвом прифронтової області. Отримавши відповідні кошти на розвиток власного бізнесу, він у межах інвестиційної програми створює птахофабрику, де буде відкрито робочі місця для його односельців.
Започаткована на Донеччині програма надає її учасникам фінансову допомогу з обласного бюджету у вигляді міні-грантів. Вона розрахована насамперед на переселенців, підприємців і колишніх бійців АТО, які недавно розпочали власний бізнес і прагнуть активно розвиватися. Гроші на розвиток отримають ще 13 місцевих підприємців — потенційних місцевих «донецьких куркулів».
Одна з головних умов програми — те, що вона діє на підконтрольній Україні частині прифронтового краю, отже претендент на отримання «куркульських» коштів з бюджету має бути не тільки тут зареєстрований, а й вести бізнес на цій території. Шанс на фінансову підтримку обласної влади мають ті місцеві підприємці, які тільки починають створювати малі підприємства і виробництва із новими робочими місцями.
На цьому свого часу наголосив, розповідаючи про проект, голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський: «Купити за обласні кошти трактор фермерові, який уже працює, не вдасться, бо йдеться про нового фермера завдяки грантовій допомозі».
Бюджет проекту — 10,5 мільйона гривень, міні-гранти надають переможцям конкурсу на безплатній основі, але, за словами керівника області, це аж ніяк «не безкоштовна роздача грошей».
Як підтвердили у департаменті економіки Донецької ОДА, претенденти в «куркулі» повинні дотримуватися певних вимог. На отримання бюджетних коштів можуть розраховувати підприємці, які планують розпочати переробку сільськогосподарської продукції, виробництво машин і обладнання, виготовлення будівельних матеріалів, пошиття швейних виробів і взуття, виробництво електричного, електронного і оптичного обладнання, запровадження екологічних та енергоощадних технологій, надавати послуги у сфері житлово-комунального господарства та медицині тощо. А одна з гарантій ефективного використання грантової допомоги — обов’язкове співфінансування проекту самим підприємцем, який, вклавши у проект частку власних грошей, буде зацікавлений в його успішній реалізації. Ще одна умова — зобов’язання створювати робочі місця і працевлаштовувати людей.
Серед тих, хто долучився до програми «Український донецький куркуль», виграв конкурс і вже отримав грант на розвиток бізнесу, — переселенець з Донецька Сергій Кайдаш. Він береться вирощувати часник в Олександрівському районі. Підготовлений ним бізнес-план переміг на конкурсі міні-грантів і тепер отримує відповідну фінансову бюджетну допомогу.
«Часник для вирощування обрав, бо він має попит на внутрішньому ринку, та й на старті не потрібні великі земельні площі. У моєму розпорядженні всього 40 соток, але у майбутньому районна влада обіцяє надати 2 гектари. Спочатку планую взяти одного постійного працівника, а далі залучати сезонних помічників», — розповідає підприємець.
До речі, бізнес-план Сергія переміг на конкурсі серед трьох десятків різноманітних підприємницьких проектів, а це свідчить про певну активність донеччан і бажання долучитися до програми обласної влади й завдяки фінансовій підтримці спільними зусиллями розвивати малий і середній бізнес на Донеччині.