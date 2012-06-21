У липні 2017 року через Росію експортували в країни Європи майже 267 тисяч тонн вугілля, нелегально вивезеного з окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Про це свідчать дані РЖД і ФТС, повідомляє liga.net.
При цьому видання відзначає, що найбільшими експортерами українського вугілля стала Компанія Газ-Альянс, підконтрольна Сергію Курченку.
Нагадаємо, що Курченко втік з України на початку 2014 року, вважався близьким до екс-президента Віктора Януковича.
У липні з портів компанія експортувала понад 50 тисяч тонн антрациту. Усі обсяги вугілля нелегально вивезла південно-осетинська компанія ЗАТ Внешторгсервіс. Згодом антрацит переоформили на Газ-Альянс.
Ще одна компанія Курченка – Петролеум капітал – експортувала з Росії 32 тисяч тонн вугілля, попередньо вивезеного з Донбасу. Покупців вугілля встановити не вдалося.
Компанія «Русский антрацит» експортувала майже 34 тисяч тонн антрациту. Практично усі поставили на адресу гонконгської Grecoal Limited, підконтрольній братам Олександру і Сергію Мельничукам.
Ще одна компанія, співвласником якої є Олександр Мельничук, –ТОВ Вугільні технології експортувала майже 15 тисяч тонн антрациту в липні.
На адресу Yorkland Merchants Limited (зареєстрована в Гонконзі у жовтні 2016 року) в липні було поставлено понад 29 тисяч тонн українського антрациту. З цього обсягу безпосередньо РЖД Логістика поставила офшорної компанії 9 тисяч тонн.
Російська ТД Антрацит, яка перебуває під українськими санкціями, вивезла з Росії понад 31 тисяч тонн вугілля. Всі обсяги поставлені для Сarbon and Natural Resources corp Ltd. ТД Антрацит зареєстрована на жителя Ростовської області Олександра Носко.
З липня ЗАТ Внешторгсервіс припинила проходити за накладними РЖД, як імпортер вугілля з тимчасово окупованих територій. При цьому компанія продовжує поставляти на окуповані території Донбасу коксівне вугілля та залізну руду. Також компанія вивозить готову металопродукцію.
Понад 70% всього вугілля, нелегально вивезеного з окупованих районів Донбасу до Росії, в подальшому експортують лише дві компанії братів Олександра та Сергія Мельничуків. Перший працює в «ЛНР» «заступник міністра енергетики», другий – легально торгує вугіллям в підконтрольній Україні.
ДОВІДКА «УК»
У 2016 році з окупованих територій до Росії вивезли близько 940 тисяч тонн антрациту на суму 36 мільйонів доларів і ще майже 95 тисяч тонн інших марок вугілля на 8 мільйонів доларів.