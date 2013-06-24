Протягом 2023 року в Україну надійшло 496 вантажів гуманітарної допомоги для енергетичного сектору загальною вагою 5938 тонн. Донорами стали майже 120 компаній, урядових інституцій і громадських організацій із 34 країн, повідомляєМіністерство енергетики. «Ми вдячні кожній країні за допомогу, завдяки якій у домівках українців є тепло та світло», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Серед отриманого устаткування від партнерів — генератори, трансформатори й автотрансформатори, обмежувачі перенапруги, автоматичні вимикачі різної потужності, спецтехніка тощо. Частину отриманого обладнання (понад 5,2 тисячі тонн) уже розподілено між 104 компаніями паливно-енергетичного комплексу.

Найбільше допомоги отримали енергетичні компанії Миколаївщини (657 тонн), Донеччини (494 тонни), Херсонщини (454 тонни). Значний обсяг устаткування від партнерів було передано для потреб енергокомпаній Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької та Одеської областей.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення в Україну надійшло понад 10,5 тисячі тонн енергетичного обладнання із 35 країн.