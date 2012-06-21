Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України розпочав співпрацю із Сумським обласним центром служби крові.
Про це повідомив директор цієї установи Володимир Курпіта під час «круглого столу» «Європейська модель донорства в Сумах: ефективна співпраця влади, бізнесу та громадськості», що відбувся у слобожанському обласному центрі.
За словами посадовця, до цього Центр громадського здоров’я співпрацював із Сумщиною в питаннях розвитку регіонального центру громадського здоров’я та боротьби і профілактики СНІДу, а відтепер, враховуючи значний позитивний досвід краю, і в донорстві.
Як повідомила директор Сумського обласного центру служби крові Наталія Трофименко, завдяки ефективній співпраці влади і бізнесу напрацьовано єдину в Україні європейську модель донорства.
Зокрема, проведено масштабну реконструкцію центру, в ремонт та обладнання якого інвестор вклав понад 2,5 мільйона доларів США. Це дозволили впровадити міжнародні стандарти якості, забезпечити стовідсоткову безпеку для донорів та реципієнтів.
Сьогодні Сумський обласний центр служби крові визнаний кращим в Україні і одним з кращих у Європі.