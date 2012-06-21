Президент Петро Порошенко дав доручення головам обласних держадміністрацій та КМДА надати гуманітарну допомогу жителям Авдіївки, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів російських бойовиків. Про це повідомляє департамент прес-служби АП. У переліку найнеобхіднішого — теплий одяг, дизпаливо, засоби обігріву, продукти харчування тощо.
Глава держави також доручив визначити місця, де можуть тимчасово розмістити жителів Авдіївки, якщо виникне необхідність евакуації з міста. Для координації відповідних дій створено штаб надання гуманітарної допомоги постраждалим регіонам області, роботу якого координує голова Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський.
Усю можливу допомогу жителям знеструмленої Авдіївки надають і українські військові. Як повідомив Президент під час наради з керівниками силових відомств, військові розгорнули в місті зимові намети та військово-польові кухні, встановили генератори.