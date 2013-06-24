Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з італійською делегацією на чолі зі Спеціальним посланником МЗС Італії з питань відбудови та зміцнення стійкості України Давіде Ла Чечіліа та за участі Надзвичайного та Повноважного Посла Італійської Республіки в Україні П’єра Франческо Дзадзо. Про це повідомляє Урядовий портал.

Герман Галущенко подякував Італії за 15 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 161 тонна, яка вже була надана Україні, а також розповів про поточні потреби енергосектору, зокрема у високовольтному обладнанні. За словами очільника Міненерго, очікується, що наступної зими ворог продовжить прицільні обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури, тому важливе значення має не тільки проведення відновлювальних і ремонтних робіт на постраждалих об’єктах, але і накопичення достатніх резервів на складах для оперативного відновлення енергопостачання споживачам.

Міністр також підкреслив, що важливу роль у балансуванні системи наступної зими може відіграти імпорт електроенергії з європейських країн. Україна розраховує на відповідне рішення ENTSO-E, яке дозволить збільшити пропускні можливості з нинішніх 1,2 ГВт до 2 ГВт.

Сторони обговорили напрямки співпраці у газовій сфері, зокрема щодо реалізації проектів у галузі відновлюваних газів, виробництва водню. Наголошувалося на високому потенціалі співробітництва для втілення сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій і проектів у процесі післявоєнного відновлення України.

Також на зустрічі обговорювалися питання забезпечення енергетичної безпеки України та європейського континенту в цілому. Герман Галущенко наголосив, що запропонована Президентом України Володимиром Зеленським Формула миру передбачає чіткі пропозиції, які дозволять не тільки вирішити потенційно небезпечну для світу ситуацію на окупованій росіянами ЗАЕС, але і пропонує нові форми глобальної співпраці для забезпечення енергетичної безпеки.