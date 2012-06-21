У Запоріжжі федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH передала від німецького уряду «сумки сімейного лікаря» місцевим медзакладам — діагностичне обладнання на 900 тис. грн. Були також оголошені деталі надання Урядом Німеччини експертної та матеріально-технічної допомоги у сфері охорони здоров’я Запорізькій області.
За оцінками експертів, прямо чи опосередковано скористатися допомогою зможуть до 100 тисяч місцевих жителів та вимушених переселенців, які проживають на території області. Протягом 2016 і на початку 2017 років у медзаклади області німецька федеральна компанія GIZ передала медобладнання, меблі, ІТ-техніку, предмети побутового вжитку. На сьогодні медичні муніципальні установи вже почали використовувати отриману медичну техніку.
Так, Запорізький пологовий будинок №1 та лікарня №7 отримали портативних апаратів ультразвукової діагностики на мільйон гривень. Вони значно розширили діагностичні можливості медичних установ і забезпечують своєчасне лікування до 37 тисяч місцевих жителів та близько 12 тисяч вимушених переселенців.
Спеціалізована медико-санітарна частина Енергодара поповнилася бальнеологічними ваннами та фізіотерапевтичним обладнанням, що дозволяє проводити фізіореабілітацію ВПО та учасників АТО.
У Мелітополі дві лікарні отримали сучасні багатофункціональні ліжка на понад 1,1 млн грн, які забезпечать комфортніші умови перебування в лікарських закладах.