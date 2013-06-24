З 1 серпня допомогу на проживання для переселенців автоматично продовжать ще на 6 місяців. Тим, хто вже отримував її раніше. Але є винятки.

«Уряд вніс зміни в правила призначення допомоги на проживання для переселенців. Зробили акцент на тих, хто знаходиться в складних життєвих обставинах. Найбільш незахищені громадяни продовжать отримувати виплати», – зазначила директорка департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА Олена Кришень.

З 1 серпня виплати продовжать автоматично ще на 6 місяців переселенцям, які вже отримують допомогу. Виняток – ті, хто повернувся до постійного місця проживання. Або знаходиться за кордоном більш ніж 30 днів поспіль. Виплати не продовжать й тим, хто відбуває покарання в місцях позбавлення волі та засуджений за колабораціонізм.

З 1 вересня матеріальну допомогу не будуть й отримувати люди, які протягом місяця придбали новий автомобіль, земельну ділянку, квартиру, будинок, іноземну валюту та банківські метали на суму більш ніж 100 тис грн. Або мають таку ж суму на депозитному рахунку. Чи житло площею понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї на територіях, де не ведуться бойові дії.

Незмінним залишився розмір допомоги. Тим, хто вимушено покинув свої домівки, щомісяця виплачуватимуть 2 тис грн. Людям з інвалідністю і дітям – 3 тис грн.