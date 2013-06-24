Нещодавно уряд дав старт масштабній програмі «єВідновлення». Це грошова допомога на ремонт житла з незначними пошкодженнями внаслідок російської агресії. Ідеться про можливість одержати від держави до 200 тисяч гривень на будматеріали чи ремонтні послуги.

Але в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури повідомили, що почали отримувати дуже багато запитів від громадян, які хочуть подати заяву на виплату допомоги. Однак не можуть цього зробити, бо «Дія» не відображає їхнього житла, оскільки немає запису про право власності в Державному реєстрі речових прав.

Є два способи розв’язання проблеми: офлайн та онлайн.

Офлайн-механізм: потрібно звернутися до держреєстратора при органі місцевого самоврядування у громаді, який внесе дані в Державний реєстр речових прав, а якщо немає даних про нерухомість в реєстрі чи архівних складових, направить запит до БТІ для підтвердження права власності.

До реєстратора потрібно йти з такими документами: паспорт, номер платника податків, правовстановлюючі документи щодо об’єкта нерухомого майна (свідоцтво про право власності, яке видав нотаріус, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про придбання майна тощо) або їхні копії.

Коли правовстановлюючі документи є не всі, можна звернутися до нотаріуса або держреєстратора для їх відновлення. Для громадян, які не мають жодних документів, право власності визначатиметься в судовому порядку.

Онлайн-механізм: подати заяву на держреєстрацію прав на нерухоме майно, що виникло до 2013 року, можна на порталі «Дія», обравши послугу «Держреєстрація прав на нерухоме майно» та «Подати заяву». Для цього потрібно: заповнити онлайн-форму на отримання послуги; завантажити необхідні документи у форматі PDF або JPEG, що містять відомості про зареєстровані речові права на об’єкт нерухомої власності до 1 січня 2013 року; перевірити сформовану заяву та підписати її кваліфікованим електронним підписом. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина на порталі «Дія».