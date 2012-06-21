У Запорізькій області запровадили програму психологічної допомоги «СЕТА», розроблену спільними зусиллями науковців Києво-Могилянської академії та Університету ім. Джонса Гопкінса. Її спрямовано на допомогу групам людей, постраждалих внаслідок воєнного конфлікту в Україні. Програма пілотна, її реалізують у Києві та прилеглих містах Київської області, Запорізькій і Харківській областях.
За даними департаменту соціального захисту населення Запорізької ОДА, програма заснована на принципах консультативної допомоги. Вона не передбачає медичних діагнозів і психіатричного лікування. Це допомога людям, які з огляду на життєві обставини перебували в екстремальних умовах. Участь у ній добровільна й анонімна.
Консультанти програми — спеціально підібрані й навчені люди. Вони пройшли ретельну інтенсивну підготовку, тому вміють визначати основні симптоми проблем, пов’язаних із травматичним стресом, а також оволоділи методиками їх подолання. Більшість консультантів мають досвід надання допомоги переселенцям, ветеранам АТО та їхнім сім’ям.
Щоб гарантувати найвищий стандарт психологічної допомоги, для консультантів проводять зустрічі-консиліуми за участю досвідчених психотерапевтів — членів команди СЕТА.
Усі консультанти додатково навчалися етичних стандартів надання психологічної допомоги і зобов’язалися зберігати конфіденційність інформації стосовно клієнтів. Навчання за програмою СЕТА пройшли представники центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міста Запоріжжя і селищ Якимівка й Веселе. Тренінг проводили американські тренери. Після навчання учасники отримали відповідні сертифікати.