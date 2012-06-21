У межах спеціальної обласної програми «Стопінфаркт», яку фінансують з обласного бюджету, відбулося відкриття кардіохірургічної лабораторії малоінвазивних втручань. За словами головного кардіохірурга МОЗ України Бориса Тодурова, є всі підстави, щоб вона трансформувалася у філію столичного Інституту серця МОЗ України. Це тим більш актуально, бо з початку проведення антитерористичної операції в Луганській області кардіохірургічну допомогу не надавали населенню через брак профільних закладів третього рівня.
Нову лабораторію, де є змога надавати ендоваскулярну кардіохірургічну допомогу недужим з ішемічною хворобою серця і гострим інфарктом міокарда, оснастили за чотири місяці. Її відкриття стало можливим завдяки державно-приватному партнерству Луганської облдержадміністрації, управління охорони здоров’я Сєверодонецької міськради та Інституту серця МОЗ України.
«В області фіксують майже тисячу інфарктів щороку, які призводять до летальних наслідків у 30%, тому потреба в кардіохірургії була для нас дуже великою», — зазначив голова ОДА Юрій Гарбуз, коментуючи подію.
«Це місце, де можна рятувати людей. Тут є всі комплектуючі сучасної кардіохірургії, можна проводити найскладніші ендоваскулярні операції, що ми вже почали робити», — заявив під час урочистого відкриття гендиректор Інституту серця МОЗ України, головний кардіохірург МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Борис Тодуров.
За його словами, пацієнти Луганщини мають змогу лікуватися за найсучаснішими європейськими стандартами, а саме: отримувати коронарографію та стентування в перші дві години виникнення гострого інфаркту. Чому це так важливо? Від початку інфаркту серцевий м’яз гине протягом двох годин. Якщо встигнути поставити стент та відкрити артерію, яка закрилася, то людина не вмирає і не стає інвалідом, а залишається здоровою й може повернутися до роботи через кілька днів.
Операції в Сєверодонецьку проводитимуть фахівці, яких підготували в Інституті серця, під час стажування. «Ми не просто створили службу, а започатковуємо цілу програму «Стопінфаркт». Фінансування операцій, які виконуватимуть у її межах, ітиме з обласного бюджету. Найголовніше — жителі області отримуватимуть допомогу безплатно. Такі програми діють поки що лише в кількох областях України, і Луганщина — серед лідерів», — підкреслив Борис Тодуров.