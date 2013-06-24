Сонячні опіки виникають після тривалого перебування на сонці. Шкіра стає гарячою на дотик, червоніє, набрякає, з’являються больові відчуття. У тяжких випадках можуть виникати невеликі пухирі, наповнені рідиною, нудота, лихоманка.

Запобігти сонячним опікам можна за допомогою легкого та закритого одягу і капелюха, нанесенням на відкриті ділянки шкіри захисного крему. Також слід уникати перебування на сонці з 11.00 до 16.00 години. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Якщо ж опік таки стався, дотримуйтеся таких порад:

Щойно ви зрозуміли, що обгоріли, – заховайтеся від сонця в тіні, оптимально в прохолодному приміщенні. Будьте обережні, якщо намагаєтесь охолодитись в приміщенні з кондиціонером, щоб не отримати переохолодження.

Регулярно приймайте прохолодний душ чи робіть вологі водні компреси для охолодження постраждалих ділянок.

Якщо є симптоми загального перегрівання – покладіть на великі судини (на ділянках шиї, стегон, пахових складок) пакет з льодом, загорнутий у чисту тканину, або холодні компреси на 10-15 хв.

У жодному разі не наносьте на опік олію чи крем! Це тільки заважатиме тілу віддавати тепло і нормалізувати температуру.

Спиртовмісні засоби та знеболювальні на кшталт лідокаїну чи бензокаїну також не можна застосовувати в разі сонячних опіків.

Мазі та гелі з пантотеновою кислотою хіба що будуть помічними на 5-6 добу, коли пошкоджена ділянка шкіри почне загоюватися.

Якщо турбують біль та погіршення загального самопочуття – зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

Вживайте багато рідини – через опік барʼєрна функція шкіри знижена і втрачається більше вологи.

Поки опік не загоїться (шкіра стане нормального кольору), його слід ретельно ховати від сонця під одягом та/чи капелюхом.