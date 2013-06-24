Сонячні опіки виникають після тривалого перебування на сонці. Шкіра стає гарячою на дотик, червоніє, набрякає, з’являються больові відчуття. У тяжких випадках можуть виникати невеликі пухирі, наповнені рідиною, нудота, лихоманка.
Запобігти сонячним опікам можна за допомогою легкого та закритого одягу і капелюха, нанесенням на відкриті ділянки шкіри захисного крему. Також слід уникати перебування на сонці з 11.00 до 16.00 години. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Якщо ж опік таки стався, дотримуйтеся таких порад:
- Щойно ви зрозуміли, що обгоріли, – заховайтеся від сонця в тіні, оптимально в прохолодному приміщенні. Будьте обережні, якщо намагаєтесь охолодитись в приміщенні з кондиціонером, щоб не отримати переохолодження.
- Регулярно приймайте прохолодний душ чи робіть вологі водні компреси для охолодження постраждалих ділянок.
- Якщо є симптоми загального перегрівання – покладіть на великі судини (на ділянках шиї, стегон, пахових складок) пакет з льодом, загорнутий у чисту тканину, або холодні компреси на 10-15 хв.
- У жодному разі не наносьте на опік олію чи крем! Це тільки заважатиме тілу віддавати тепло і нормалізувати температуру.
- Спиртовмісні засоби та знеболювальні на кшталт лідокаїну чи бензокаїну також не можна застосовувати в разі сонячних опіків.
- Мазі та гелі з пантотеновою кислотою хіба що будуть помічними на 5-6 добу, коли пошкоджена ділянка шкіри почне загоюватися.
- Якщо турбують біль та погіршення загального самопочуття – зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
- Вживайте багато рідини – через опік барʼєрна функція шкіри знижена і втрачається більше вологи.
- Поки опік не загоїться (шкіра стане нормального кольору), його слід ретельно ховати від сонця під одягом та/чи капелюхом.
- Якщо на шкірі з’явилися пухирі – не чіпайте їх, поки не загояться самі. Це ознака більш серйозного ступеня враження. Найкраще в цьому разі – звернутися до лікаря.
Від нетривалого контакту шкіри з розпеченими предметами чи з вогнем стаються опіки. Здебільшого, це поверхневі опіки, або опіки першого ступеня. Їхніми характерними ознаками є почервоніння, набряк у місці враження і відсутність пухирів. У цьому разі план дій приблизно такий самий, як і за сонячних опіків.
Якщо ж опік глибший за поверхневий шар шкіри, супроводжується утворенням пухирів і займає площу більшу за долоню чи зачіпає обличчя, або стався з дитиною до 10 років, – потрібна невідкладна медична допомога.
До прибуття медиків:
- Погасіть одяг, якщо він зайнявся.
- За можливості повністю звільніть від одягу чи аксесуарів місце опіку (не відривайте тканину, якщо вона припеклася).
- Охолоджуйте опік прохолодною проточною водою, зануренням у воду чи компресами, допоки біль не мине.
- ! Зауважте, що немовлят не можна тримати в прохолодній ванній – в них буде переохолодження. Також не можна прикладати лід чи мастити олію на місце опіку!
- Накладіть на місце опіку стерильну пов’язку.
- Надалі ховайте місце опіку від сонячного проміння.
Якщо за родом діяльності ви часто ризикуєте обпектися, дотримуйтеся техніки безпеки на робочому місці, користуйтеся засобами індивідуального захисту; пройдіть навчання з домедичної допомоги у разі термічних уражень шкіри та тримайте поблизу аптечку з перев’язувальними матеріалами.