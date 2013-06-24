Сонячні опіки виникають після тривалого перебування на сонці. Шкіра стає гарячою на дотик, червоніє, набрякає, з’являються больові відчуття. У тяжких випадках можуть виникати невеликі пухирі, наповнені рідиною, нудота, лихоманка.

Запобігти сонячним опікам можна за допомогою легкого та  закритого одягу і капелюха, нанесенням на відкриті ділянки шкіри захисного крему. Також слід уникати перебування на сонці  з 11.00 до 16.00 години. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Якщо ж опік таки стався, дотримуйтеся таких порад:

  • Щойно ви зрозуміли, що обгоріли, – заховайтеся від сонця в тіні, оптимально в прохолодному приміщенні. Будьте обережні, якщо намагаєтесь охолодитись в приміщенні з кондиціонером, щоб не отримати переохолодження.
  • Регулярно приймайте прохолодний душ чи робіть вологі водні компреси для охолодження постраждалих ділянок.
  • Якщо є симптоми загального перегрівання – покладіть на великі судини (на ділянках шиї, стегон, пахових складок) пакет з льодом, загорнутий у чисту тканину, або холодні компреси на 10-15 хв. 
  • У жодному разі не наносьте на опік олію чи крем! Це тільки заважатиме тілу віддавати тепло і нормалізувати температуру. 
  • Спиртовмісні засоби та знеболювальні на кшталт лідокаїну чи бензокаїну також не можна застосовувати в разі сонячних опіків.
  • Мазі та гелі з пантотеновою кислотою хіба що будуть помічними на 5-6 добу, коли пошкоджена ділянка шкіри почне загоюватися. 
  • Якщо турбують біль та погіршення загального самопочуття – зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
  • Вживайте багато рідини – через опік барʼєрна функція шкіри знижена і втрачається більше вологи. 
  • Поки опік не загоїться (шкіра стане нормального кольору), його слід ретельно ховати від сонця під одягом та/чи капелюхом.
  • Якщо на шкірі з’явилися пухирі – не чіпайте їх,  поки не загояться самі. Це ознака більш серйозного ступеня враження. Найкраще в цьому разі – звернутися до лікаря.

 ОПІКИ ВІД ВОГНЮ

Від нетривалого контакту шкіри з розпеченими предметами чи з вогнем стаються опіки. Здебільшого, це поверхневі опіки, або опіки першого ступеня. Їхніми характерними ознаками є почервоніння, набряк у місці враження і відсутність пухирів. У цьому разі план дій приблизно такий самий, як і за сонячних опіків.

Якщо ж опік глибший за поверхневий шар шкіри, супроводжується утворенням пухирів і займає площу більшу за долоню чи зачіпає обличчя, або стався з дитиною до 10 років, – потрібна невідкладна медична допомога. 

До прибуття медиків: 

  • Погасіть одяг, якщо він зайнявся. 
  • За можливості повністю звільніть від одягу чи аксесуарів місце опіку (не відривайте тканину, якщо вона припеклася).
  • Охолоджуйте опік прохолодною проточною водою, зануренням у воду чи компресами, допоки біль не мине. 
  • ! Зауважте, що немовлят не можна тримати в прохолодній ванній – в них буде переохолодження. Також не можна прикладати лід чи мастити олію на місце опіку!
  • Накладіть на місце опіку стерильну пов’язку.
  • Надалі ховайте місце опіку від сонячного проміння. 

Якщо за родом діяльності ви часто ризикуєте обпектися, дотримуйтеся техніки безпеки на робочому місці,  користуйтеся засобами індивідуального захисту;  пройдіть навчання з домедичної допомоги у разі термічних уражень шкіри та тримайте поблизу аптечку з перев’язувальними матеріалами.