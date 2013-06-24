Через війну та вторгнення росії безліч українців вимушені були покинути державу й переїхати до сусідньої Польщі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Саме для того, щоб підтримати співвітчизників за кордоном, командаДія.Бізнесстворила нову тематичну сторінку на сайті https://business.diia.gov.ua/poland-assistance

Завдяки їй ви знайдете:

інформацію про працевлаштування та вакансії,

гарячу лінію інформаційної допомоги,

корисні посилання,

поради з відкриття бізнесу в Польщі, навіть якщо у вас немає польського громадянства,

відповіді на поширені запитання: від документів, які підтверджують законність перебування, до термінів дії дозволів на проживання.

Діліться посиланням з тими, хто потребує допомоги в Польщі та бережіть одне одного.

Україна переможе!

Розділ створено за підтримки Департаменту торгівлі стратегічними товарами та технічної безпеки Міністерства економічного розвитку та технологій Республіки Польща Ministerstwo Rozwoju i Technologii.