Через війну та вторгнення росії безліч українців вимушені були покинути державу й переїхати до сусідньої Польщі. Про це повідомляє Урядовий портал.
Саме для того, щоб підтримати співвітчизників за кордоном, командаДія.Бізнесстворила нову тематичну сторінку на сайті https://business.diia.gov.ua/poland-assistance
Завдяки їй ви знайдете:
- інформацію про працевлаштування та вакансії,
- гарячу лінію інформаційної допомоги,
- корисні посилання,
- поради з відкриття бізнесу в Польщі, навіть якщо у вас немає польського громадянства,
- відповіді на поширені запитання: від документів, які підтверджують законність перебування, до термінів дії дозволів на проживання.
Діліться посиланням з тими, хто потребує допомоги в Польщі та бережіть одне одного.
Україна переможе!
Розділ створено за підтримки Департаменту торгівлі стратегічними товарами та технічної безпеки Міністерства економічного розвитку та технологій Республіки Польща Ministerstwo Rozwoju i Technologii.