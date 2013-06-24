Держава пропонує підприємствам видавничої галузі, що постраждали від російських атак, інструменти підтримки. Міністерство економіки та довкілля спільно з Міністерством культури працюють над питаннями відновлення видавничої галузі після російських атак. Днями відбулася зустріч керівництва міністерств, на якій обговорили наявні інструменти підтримки та розпочали консультативну допомогу поліграфічним підприємствам, які постраждали від нещодавніх обстрілів.

«Кожне підприємство, яке відновлює роботу після російських атак, — це внесок у стійкість української економіки. Наше завдання як держави — допомогти бізнесу якнайшвидше повернутися до повноцінної роботи, забезпечивши швидкий доступ до наявних програм підтримки. Ми працюємо над тим, щоб постраждалі підприємства могли не лише компенсувати втрати, а й розширювати виробництво, створювати робочі місця та посилювати економічну й культурну стійкість України», — зазначив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко.

Нещодавно ціллю російських обстрілів стали зокрема підприємства видавничої та поліграфічної галузей. Атаки пошкодили виробничі потужності, готову продукцію, продукцію у виробництві та запаси сировини. Загальний обсяг збитків уточнюють, попередньо він становить понад 100 мільйонів гривень.

«Знищуючи друкарні та книжки, росія цілеспрямовано атакує українську культуру й нашу здатність говорити власним голосом. Наше завдання — допомогти підприємствам відновити виробництво і забезпечити вихід нових українських книжок. Держава посилюватиме стійкість книжкової галузі та створюватиме умови для розвитку. Адже відновлення друкарень і підтримка видавничої галузі — питання культурної стійкості та національної безпеки», — сказала віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики — міністр культури Тетяна Бережна.

Міністерство економіки та довкілля України в межах політики розвитку виробників «Зроблено в Україні» реалізує програми, якими вже можуть скористатися постраждалі підприємства зокрема видавничої галузі, що потребують підтримки.

Гранти на відновлення виробничих підприємств. Підприємства переробної промисловості можуть отримати гранти до 16 млн грн, але не більше від суми підтверджених збитків на відновлення виробничих потужностей замість пошкоджених або знищених унаслідок бойових дій. Держава покриває до 80% вартості проєкту, ще 20% забезпечує заявник. Заявку можна подати через «Дію».

Програма «Точка опори». Програма допомагає підприємствам зберігати трудові колективи під час вимушеного простою. Роботодавці можуть отримати компенсацію витрат на оплату праці працівників та сплату єдиного соціального внеску на період відновлення діяльності.

Кредити на відновлення в межах програми «Доступні кредити 5—7—9%». Із 1 липня у межах програми діє окремий напрям кредитування для відновлення зруйнованого або пошкодженого майна підприємств. Ставка за такими кредитами становить 0,1% упродовж перших двох років, максимальна сума кредиту — до 150 млн грн. Надалі ставка становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегмента бізнесу та створення робочих місць. Більше інформації можна отримати у банків-партнерів. Наразі їх 48.

Страхування воєнних ризиків. Програму реалізує Експортно-кредитне агентство, вона складається із двох компонентів. Для підприємств-учасників програми на прифронтових територіях передбачено компенсацію до 30 млн грн за пошкоджене або знищене майно. Для бізнесу на всій території країни — часткове відшкодування страхової премії за договорами страхування від воєнних ризиків обсягом до 3 млн грн.

Джерело:

Міністерство економіки та довкілля

ДОВІДКОВО

Державна політика «Зроблено в Україні» об’єднує 15 програм підтримки та розвитку виробників: від грантів та доступних кредитів до страхування воєнних ризиків та підтримки несировинного експорту.