Допомога на проживання — один з найважливіших інструментів для підтримки внутрішньо переміщених осіб. На засіданні 21 листопада Кабінет Міністрів вніс зміни до урядових постанов щодо обліку та виплат на проживання для ВПО, повідомляє Мінсоцполітики.

Зокрема, внутрішньо переміщені особи, які вперше звертаються по допомогу і перебували за кордоном понад 30 днів та повернулися в Україну,можуть звертатися по призначення виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну.

Внутрішньо переміщеним особам, якіповернулися в Українупісля 01.08.23, але раніше втратили допомогу через перебування за кордоном понад 30 днів, виплату призначатимуть за особистим зверненням. Це можливо через 15 робочих днів після повернення в Україну; виплату призначатимуть на шість місяців.

ВПО, які після 1 серпня 2023 року змушені булиповторно покинути домівки через обов’язкову/примусову евакуацію(зокрема через підрив окупантами Каховської ГЕС), зможуть отримувати допомогу протягом ще шести місяців.

Якщо людина відмовилася від виплати, допомогу на проживання призначатимутьповторно:

— після припинення виплати допомоги, якщо житло людини було знищено або пошкоджено;

— якщо людина повторно перемістилася з територій, де тривають бойові дії, або тимчасово окупованих рф,перелікяких затверджено Мінреінтеграції.

У допомозі на проживання для ВПО запроваджено додаткові інструменти стимулювання внутрішньо переміщених осіб працездатного віку до працевлаштування. Зокрема, для тих ВПО, яким допомогу призначатимуть з моменту ухвалення цих змін та які працездатного віку, але не працюють, протягом трьох місяців після призначення допомоги потрібно буде або стати на облік в Державній службі зайнятості, або отримати іншу допомогу за програмами Мінекономіки щодо працевлаштування, або ж працевлаштуватися, зареєструватися як ФОП чи отримати ваучер на навчання тощо.