Жителям села Кримське Новоайдарського району Луганщини відтепер більше не треба об’їжджати бахмутську трасу, де постійно тривають бойові зіткнення. Усі три роки війни кримчанам і жителям кількох сусідніх сіл доводилося шукати об’їзні шляхи, тож кілометраж зростав мало не вдвічі, а водночас і вартість проїзду. Тепер дістатися найближчого району люди можуть безпосередньо — понтонну переправу через річку Сіверський Донець за три дні звели українські військові. Завдовжки він 70 метрів і витримує навантаження до 60 тонн.
«Цей міст, змонтований військовослужбовцями, стане дорогою життя для жителів Кримського. Тепер кожен охочий зможе безперешкодно відвідати районний центр та інші населені пункти області», — зазначив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко, привітавши громаду з навколишніх сіл і воїнів із введенням у дію нової споруди.
Військові обіцяють і шлях, який веде до мосту, зміцнити, засипавши шлаком і щебенем. За словами начальника групи військово-цивільного співробітництва оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Олександра Савенка, цю роботу проведуть спільно з населенням Кримського.