У Миколаєві на спеціальній нараді керівництва області з головами міст та районів розглянули питання стану автомобільних доріг області, першочергові заходи щодо їх ремонту та порядок організації роботи на території області вагових комплексів. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко закликав голів райдержадміністрацій та міських голів не зволікати з початком ремонтних робіт на дорогах місцевого значення, а використовувати для цього всі можливості — і фінансові, і ресурсні.
Також рекомендовано залучати до спільної справи промислові й сільськогосподарські підприємства, розташовані на території районів. «Можна нескінченно ремонтувати дороги, якщо не буде вжито заходів для їх збереження, — зазначив О. Савченко. — Йдеться про встановлення на території області вагових комплексів, щоб контролювати весь потік автомобілів на в’їзді в Миколаївську область і на в’їзді до обласного центру. Таких комплексів на сьогодні потрібно як мінімум п’ять. Кожен коштує до мільйона гривень». Тож чиновник запропонував головам райдержадміністрацій та міським головам не чекати фінансування з Міністерства інфраструктури і знайти кошти на придбання вагових комплексів.
Служба автодоріг в Миколаївській області протягом п’яти днів надасть типовий проект вагового комплексу всім головам районних адміністрацій і міст, щоб вони в межах своїх бюджетів прорахували і знайшли можливість його придбання.
Керівник Служби автомобільних доріг в Миколаївській області Сергій Ткаченко описав ситуацію, зазначивши, що більшість доріг на Миколаївщині побудовано в післявоєнні роки, деякі з них реконструйовано в 1970-ті за старими будівельними нормами. Більше серйозних робіт не проводили, і на сьогодні майже всі дороги потребують ремонту. «На 2017 рік нам передбачили з обласного бюджету 97 мільйонів на утримання доріг, — повідомив керівник. — Київ пообіцяв у червні надати ще кошти. На жаль, у 2016-му проводили тільки роботи, спрямовані на ліквідацію ямковості. Поточного ремонту, не кажу вже про капітальний, не проводили зовсім. За нашими підрахунками, з огляду на протяжність доріг області (майже 4800 км), потрібно 17 мільярдів гривень лише на їх утримання. Сподіваємося отримати з держбюджету хоч 7 мільярдів».
На нараді обговорили пріоритетні напрями роботи з відновлення трас у 2017 році. На поточний ремонт ділянки траси Н-11 вже надано 102 мільйони гривень державних коштів. Відбуваються тендерні процедури. Уперше за довгі роки планують капітальний ремонт ділянки Н-11 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв. Ця дорога потребує чи не нового будівництва, оскільки на ній нема навіть основи. Ділянку робитимуть у межах концепції будівництва траси Львів — Умань — Кропивницький — Миколаїв. Покриття буде покладено згідно з новим технологіями: з бетону, а не асфальтобетону. Ремонт буде зроблено і на інших ділянках Н-11, а також М-14, М-14, Т-1508, Т-1507 (Миколаїв — Очаків), Т-1515 (Миколаїв — Рибаківка — Лугове). За всіма цими напрямками триває проектування ремонтних робіт.