Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині усю ніч із 4 на 5 лютого йшов невеликий сніг, а розпочався снігопад із північних районів області. Найбільше, до 5 сантиметрів снігу випало у Лохвицькому районі. Проблеми на дорогах поки відсутні, але з профілактичною метою, поки згідно із синоптичним прогнозом не знизилася температура, дорожники під ранок 5 лютого обробили проїжджу частину доріг державного значення протиожеледними матеріалами.
Відповідну обробку виконали на автошляхах: Київ-Харків у Пирятинському та Лубенському районах, Лубни-Миргород-Опішне, Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин, Суми-Полтава, Лохвиця-Гадяч. До виконання цієї операції залучили 38 механізмів та 51 працівника дорожної служби.
Станом на 11 ранку температура у Полтаві коливалася від 0 до +1,5 градуса за Цельсієм. Автогрейдерами проводилося скидання снігової каші та обробка покриття піщано-соляною сумішшю. Протягом дня очікується зниження температури до мінусових позначок.