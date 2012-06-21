Справи ці слухали у місцевому міськрайсуді. Мелітопольці ніяк не могли зрозуміти місцеву молодицю з дуже заможної сім’ї, яка попрохала чоловіка дати їй гроші на норкову шубу, щоб замовити на них… убивство колеги. Інша місцева бізнес-леді, яку пограбував і жорстоко побив розбійник, переглядаючи сайт «Однокласники», побачила свої прикраси і золотий годинник чоловіка на якомусь молодикові та його дружині. Та про все по порядку.

Жителька Мелітополя 48-річна Вікторія, ніде не працювала, але любила жити красиво. А чуже життя, як виявилося, і в гріш не ставила. Вона замовила вбивство. На щастя, її потенційна жертва вижила, а кривава леді сіла на лаву підсудних за скоєння «злочину проти життя людини».

Під час судових слухань виявилося, що підсудна була знайома з колегою Р. три роки. З її слів, той був винен 15 тисяч доларів США. Щоб провчити боржника, вирішила замовити вбивство. Посередник звів її з виконавцем. За вбивство обіцяла три тисячі доларів США — вартість нової норкової шуби. Ще через місяць зустрілася з виконавцем і передала тисячу гривень передоплати. А остання їхня зустріч була через 10 днів, коли найманець повідомив про виконання замовлення і передав докази: барсетку і два фото Р., якого начебто вбито. Під час передачі замовницею грошей її схопили оперативники. Цікаво те, що підсудна своєї провини не визнала. Вона розповіла, що познайомилася із Сан Саничем уже давно і не раз передавала йому значні суми грошей на придбання нерухомості. Якось він отримав від її чоловіка 15 тисяч доларів США за те, що допоможе продати їхнє кафе, але не продав його, грошей не повернув. Мовляв, навіщо їй вбивати боржника? А людей найняла, щоб допомогли забрати борг.

Р. розповів, що не раз допомагав підсудній продавати нерухомість. Та в нього своя версія ситуації. Каже, що якось разом узяли в борг 15 тисяч доларів США, через які справді вони конфліктували. Потім йому повідомили правоохоронці, що ця жінка найняла кілера, щоб його вбити. Його загримували під мертвого і сфотографували. У присутності свідків він віддав правоохоронцям барсетку з документами та мобільним телефоном, а згодом дізнався про затримання підсудної.

Суд узяв до уваги, що це її перша судимість, сусіди характеризували її позитивно, замовлений нею чоловік залишився жити, і визначив мінімальний строк позбавлення волі, передбачений інкримінованою їй статтею — 10 років колонії з конфіскацією майна. Інакше б їй загрожувало довічне ув’язнення.

А ось інша історія. Жителька Мелітополя, переглядаючи сайт «Однокласники», побачила фото молодика, на його руці виблискував ексклюзивний золотий годинник її чоловіка. На інших фото — власні прикраси на якійсь молодиці. Нещодавно пограбована жінка звернулася по допомогу до правоохоронців, які швидко вийшли на слід розбійника й затримали його в Запоріжжі.

Тож на лаві підсудних опинився такий собі Віталій У., який народився 1978 року в Саратовській області РФ, ніде не працював, раніше двічі засуджений. Цього разу скоїв крадіжки у складі організованої злочинної групи також з використанням зброї. Спочатку разом зі спільниками зірвав двері в будинку на вул. Кримській в Мелітополі й виніс 161 тисячу гривень, 7350 євро, 350 доларів США, чоловічий годинник Romanson, дорогу техніку та багато золотих ювелірних виробів з діамантами. Невдовзі разом з товаришем уночі навідався в той самий будинок і влаштував справжній терор, не залишивши на тілі господині живого місця (зламав їй 18 ребер). Цього разу виніс два мобільні телефони, золоті сережки з діамантами, 20 тисяч доларів США, 16 тисяч гривень, навіть прихопив два блоки цигарок «Мальборо». Своєї провини в суді не визнав. Сказав, що обріз йому підкинули, а на досудовому слідстві сам себе обмовив.

Тож головуючу на судовому процесі суддю Ірину Урупу не переконали докази підсудного, що вилучені прикраси належать його дружині, а золотий годинник — його власність. Злочинця засудили до дев’яти років позбавлення волі, додавши ще півроку, не досиджені ним за попередні злочини. Суд також зобов’язав його відшкодувати постраждалій 557 482 гривні завданих їй збитків, а коштовності повернули справжній власниці.