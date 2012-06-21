На автомобільних дорогах у Запорізькій області триває впровадження систем освітлення із застосуванням альтернативних джерел енергії, що дасть змогу підвищити безпеку дорожнього руху в місцях наземних пішохідних переходів уночі.
Так, за дорученням Служби автомобільних доріг у Запорізькій області підрядна організація ВБК «РИТМ» встановила чотири опори автономного освітлення із сонячними батареями та світлодіодними лампами на автодорозі державного значення Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, а також у селі Кам’янське Василівського району на двох пішохідних переходах поблизу загальноосвітньої школи. З відповідним проханням звернулася Василівська райдержадміністрація, щоб поліпшити безпеку руху дітей на дорозі в темний час доби.
Ліхтарі нового покоління працюють на сонячних батареях, тобто автономно, без підключення до електромережі та дають змогу повною мірою забезпечувати якісне освітлення наземного пішохідного переходу в нічний час. Крім того, вони надійно працюють за будь-яких погодних умов та значно дешевші в експлуатації.