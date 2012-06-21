Залізничну колію з Попасної до Бахмута не експлуатували з початку АТО. Тепер майже три кілометри цієї дороги перетворилися на 15 тонн металобрухту. На гарячому злочинців спіймали співробітники спецпідрозділу фіскальної поліції в Луганській області «Фантом».
Як повідомляє Головне управління ДФС у Луганській області, на залізничному полотні поблизу позначки «4 кілометр» і села Розівка Попаснянського району під час огляду було виявлено свіжі спили. Задля розкриття злочину і встановлення осіб, причетних до нього, «фантомівці» виставили засаду. Результат не змусив себе довго чекати.
Увечері під час спроби розкрадання затримали шестеро жителів Попасної, які працювали двома групами. Перша різала газобалонним обладнанням рейки на шматки вагою 75—100 кг. Друга завантажувала їх на КамАЗ.
Результати проведеної роботи задокументували разом із представниками Попаснянського відділу Національної поліції. КамАЗ і метал вилучено. Зареєстровано кримінальну справу за статтями про замах на злочин і крадіжку.